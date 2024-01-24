В России создали вездеходы «Сарацин» для мобильных боевых групп в зоне СВО

РИАМО - 24 янв. Гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров рассказал, что высокоманевренный вездеход «Сарацин», созданный в России, предназначен для мобильных боевых групп и сопровождения бронетехники в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.
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