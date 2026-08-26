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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макинрой о том, что Федерера введут в Зал славы: «Эти выходные станут особенным событием для всего тенниса»

Джон Макинрой , Андре Агасси и Энди Роддик высказались о том, что Роджера Федерера введут в Зал славы тенниса в эти выходные.

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