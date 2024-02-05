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Закон, порядок, государство

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Выходящих к людям тигров отловили в Приморском крае

Выходящих к людям тигров отловили в Приморском крае

В начале февраля приморские охотоведы при поддержке цента "Амурский тигр" отловили трех конфликтных амурских тигров.

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