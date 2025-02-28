Экс-боец ЧВК «Вагнер» и участник СВО выдвинулись на пост мэра Магадана

На пост мэра Магадана претендуют 15 кандидатов, среди них бывший участник ЧВК «Вагнер» Михаил Чернышев и действующий участник СВО Евгений Анисимов, который до мобилизации был директором «Финансово-хозяйственного центра Департамента образования мэрии».
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