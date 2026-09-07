The compromise on Ukraine is connected with the complete liberation of territories from Nazism. This was stated to TASS by director, People's Artist of the RSFSR Nikita Mikhalkov today, September 7.
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