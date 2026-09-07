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The Eurasia Daily news agency

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Mikhalkov: If Ukraine is not freed from Nazism, then all the victims in 10 years are meaningless

Mikhalkov: If Ukraine is not freed from Nazism, then all the victims in 10 years are meaningless

The compromise on Ukraine is connected with the complete liberation of territories from Nazism. This was stated to TASS by director, People's Artist of the RSFSR Nikita Mikhalkov today, September 7.

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