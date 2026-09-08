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Пропавших в Карачаево-Черкесии двух сестер и брата обнаружили живыми

В Карачаево-Черкесии обнаружили живыми двух сестер и брата, которые ушли из дома и пропали в конце августа.

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