Как сообщает британская The Guardian, президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне смены фокуса внимания Запада с Киева на конфликт на Ближнем Востоке.
The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия ошибочно полагала, что дала западу достаточно времени на урегулирование ситуации на украине (восемь лет), который использовал это время для подготовки этой территории к войне, но итог этого, как говориться, налицо... Неужели на западе и в самом деле сомневались, что будет как-то иначе?
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