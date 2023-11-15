The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Россия ошибочно полагала, что дала западу достаточно времени на урегулирование ситуации на украине (восемь лет), который использовал это время для подготовки этой территории к войне, но итог этого, как говориться, налицо... Неужели на западе и в самом деле сомневались, что будет как-то иначе?