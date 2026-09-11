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Царьград

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В генконсульстве Украины в Дюссельдорфе проходит масштабная полицейская операция

В генконсульстве Украины в Дюссельдорфе проходит масштабная полицейская операция

Инцидент в украинском консульстве произошёл на фоне дипломатического кризиса между Россией и Германией, обвинений в атаке на аэропорт Лейпцига и успеха «Альтернативы для Германии» в Саксонии.

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