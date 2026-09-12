В Индии поделились видео встречи Путина и Моди под песню "Матушка-земля"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии опубликовало в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню "Матушка-земля".