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ТАСС

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В Индии поделились видео встречи Путина и Моди под песню "Матушка-земля"

В Индии поделились видео встречи Путина и Моди под песню "Матушка-земля"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Индии опубликовало в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню "Матушка-земля".

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