Военком ЕАО Кучабский сообщил, что не служивших в армии тоже призывают в рамках мобилизации

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский выступил с утверждением о том, что первыми призыву в рамках проведения частичной мобилизации подлежат проходившие службу в рядах ВС РФ граждане.
Временно исполняющий обязанности военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский выступил с утверждением о том, что первыми призыву в рамках проведения частичной мобилизации подлежат проходившие службу в рядах ВС РФ граждане.
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