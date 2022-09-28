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Военком ЕАО Кучабский сообщил, что не служивших в армии тоже призывают в рамках мобилизации

Военком ЕАО Кучабский сообщил, что не служивших в армии тоже призывают в рамках мобилизации

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский выступил с утверждением о том, что первыми призыву в рамках проведения частичной мобилизации подлежат проходившие службу в рядах ВС РФ граждане.

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