Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на новый сезон

Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко открыл 108-й сезон, представив планы на новый театральный год, включающие пять премьер, капитальное обновление балета «Штраусиана», выставки, а также образовательные и просветительские программы.
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