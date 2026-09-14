Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко объявил планы на новый сезон

Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко открыл 108-й сезон, представив планы на новый театральный год, включающие пять премьер, капитальное обновление балета «Штраусиана», выставки, а также образовательные и просветительские программы.