Все туда! В каких регионах России самые большие зарплаты

Аналитики раскрыли ТОП российских регионов с самыми высокими зарплатами. Вопреки ожиданиям, на первом месте оказалась не Москва, считающаяся одним из самых перспективных городов для карьерного роста и заработка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии