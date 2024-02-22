NYT: спецслужбы США предупредили НАТО об “обманной угрозе” со стороны России AlexCoderNYT: спецслужбы США предупредили НАТО об “обманной угрозе” со стороны России AlexCoder Запад серьезно запутался в оценках собственных рисков Cпецслужбисты Соединенных Штатов предупредили союзников по Североатлантическому альянсу, что Россия якобы может запустить в 2024 году ядерное оружие на земную орбиту.