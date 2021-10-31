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WP: политики в США и ЕС фиксируют наращивание российских сил у границ Украины

WP: политики в США и ЕС фиксируют наращивание российских сил у границ Украины

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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