Две полосы для движения на Красных Партизан в Краснодаре открыли раньше обещанного срока

Две полосы для движения на Красных Партизан в Краснодаре открыли раньше обещанного срокаВ Краснодаре возобновили движение транспорта вблизи строящегося подземного перехода на Красных Партизан, сообщает администрация города.
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