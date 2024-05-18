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Живая Кубань

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Две полосы для движения на Красных Партизан в Краснодаре открыли раньше обещанного срока

Две полосы для движения на Красных Партизан в Краснодаре открыли раньше обещанного срока

Две полосы для движения на Красных Партизан в Краснодаре открыли раньше обещанного срокаВ Краснодаре возобновили движение транспорта вблизи строящегося подземного перехода на Красных Партизан, сообщает администрация города.

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