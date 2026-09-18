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Бизнес журнал. Урал

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В Свердловской области открылись свыше 2233 избирательных участка

В Свердловской области открылись свыше 2233 избирательных участка

В Свердловской области открыты 2233 постоянных и около 30 временных избирательных участков, где жители выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания региона и местных дум в 35 муниципалитетах.

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