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Царьград

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Губернатор Демешин сообщил о продолжающемся снижении уровня Амура

Губернатор Демешин сообщил о продолжающемся снижении уровня Амура

Уровень Амура снижается, но 13 населенных пунктов в Хабаровском крае остаются подтопленными. Губернатор Дмитрий Демешин указал на районы Комсомольский и Хабаровский.

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