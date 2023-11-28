Израиль заявил, что освобожденные заложники находятся в стабильном состоянии

По данным издания The Times of Israel, прибывшие на территорию Израиля одиннадцать граждан, находившихся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС в настоящий момент находятся в стабильном состоянии и уже воссоединились с близкими.
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