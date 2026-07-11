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Зумеры массово отказываются от цифры и выбирают аналоговую жизнь

Поколение Z в 2026 году переживает масштабную цифровую усталость. По данным Hate Agency, 73 процента россиян испытывают это состояние, а 44 процента зумеров проводят за телефоном более шести часов в день.

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