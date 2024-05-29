Intelion Data Systems за год вдвое увеличила выручку

Компания Intelion Data Systems в недавно опубликованном рейтинге РБК заняла второе место в списке крупнейших компаний рынка майнинга в России – ее выручка в 2023 году составила 2,27 млрд рублей (рекордные +120% в сравнении с 2022 годом).
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