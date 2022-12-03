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"Разрушительная атака паники": 2 знака зодиака пронзит мучительная боль обид в эти 3 дня

"Разрушительная атака паники": 2 знака зодиака пронзит мучительная боль обид в эти 3 дня

Астрологи указали на знаки зодиака, которые пронзит мучительная боль обид  в ближайшие три дня. Так, разрушительная атака паники набросится на представителей именно этих двух созвездий, что заставит их полностью пересмотреть свои планы на будущее.

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