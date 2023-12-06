Боевики ВСУ нанесли удар по 25 украинским бойцам за попытку сдаться в плен и взяли под контроль Курахово: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ драматическом повороте событий, украинская артиллерия нанесла удар по группе своих военнослужащих, планировавших сдаться в плен.