Боевики ВСУ нанесли удар по 25 украинским бойцам за попытку сдаться в плен и взяли под контроль Курахово: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 6 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ драматическом повороте событий, украинская артиллерия нанесла удар по группе своих военнослужащих, планировавших сдаться в плен.
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