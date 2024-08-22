Пощечина Шольцу: в Польше хотят наградить подрывника «Северных потоков» Юлия СоколоваОтказ польских властей задержать украинского гражданина, подозреваемого в подрыве стратегического объекта — газопровода «Северный поток», стал причиной серьёзного спора между Берлином и Варшавой.
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