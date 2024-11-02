Сийярто заявил о продолжении миссии по Украине после председательства в ЕС

Венгрия будет продвигать мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта и по окончании председательства в Совете Евросоюза (ЕС), заявил «Известиям» министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
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