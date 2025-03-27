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Петербургский дневник

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Глава «Зенита» Медведев оценил игру Глушенкова в матче с Замбией

Глава «Зенита» Медведев оценил игру Глушенкова в матче с Замбией

Футболист забил три гола за национальную сборную Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче за сборную России продемонстрировал такую игру, какую от него ожидают видеть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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