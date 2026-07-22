«Европейская мечта» Армении провалилась: во что стране обернулась вера в рынок ЕС

Брюссель пообещал Еревану открыть европейский рынок для 80% армянских товаров и выделил миллионы евро на поддержку экспорта, однако на деле производители из Армении так и не смогли пробить бюрократическую стену.
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