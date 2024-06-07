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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщил, что Эстебан Окон, покидающий «Альпин» в конце сезона, является одним из ключевых претендентов на место в американской команде.

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