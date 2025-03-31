Экономист Кульбака объяснил, зачем ЦБ ужесточает выдачи автокредитов и ипотеки

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С 1 апреля 2025 года Банк России получит возможность применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для ипотечных кредитов и автокредитов.
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