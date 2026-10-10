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test mazurok

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👨🏻‍⚕️Гинеколог назвал оптимальный срок постановки на учёт при беременности

👨🏻‍⚕️Гинеколог назвал оптимальный срок постановки на учёт при беременности Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ сообщил «Крым 24», что оптимальный срок постановки на учёт — около 9 недель беременности, крайний — 12 недель.

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