👨🏻⚕️Гинеколог назвал оптимальный срок постановки на учёт при беременности Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ сообщил «Крым 24», что оптимальный срок постановки на учёт — около 9 недель беременности, крайний — 12 недель.
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