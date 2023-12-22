Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

Жители города Гриндвик в Исландии не смогут вернуться домой к Рождеству из-за извержения вулкана. Обитателям рыбацкого городка с населением 4000 человек разрешили забрать вещи и подарки, однако власти подчеркнули, что оставаться в домах надолго все еще опасно.