Сенатор США Менендес: Турция — большая угроза в Восточном Средиземноморье

Постоянной большой угрозой в Восточном Средиземноморье является Турция. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини», цитируя слова председателя Комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса.
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