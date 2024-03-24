Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем.

Фото: dnepr-news.ru3 дня назад 1K прочитали Пока весь мир смакует подробности расследования американских журналистов, сумевших доказать что жена президента Франции мужчина, и потешается над фото, где Макрон лупцует по боксерской груше, есть ряд серьезных вопросов связанных с Пятой республикой, которые улыбки не вызывают.