МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    То, что англосаксы непосредственно учувствовали в планированию, подготовке, организации и проведения этой ДИВЕРСИИ по...След теракта в Кр...
  • Светлана Воробьева (Хачатурянц)
    Замах на рубль, удар на копейку. Очень скомканный финал. Автору писать надоело? Поэтому так всё закончил? Жаль... До ...«Родители невесты...
  • fisher
    Весь Кавказ неблагодарные обезьяны. Некоторые похитрее, не гавкают открыто и, благодаря этому, мы ошибочно считаем их...Абхазия забыла, ч...

Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем.

Россия приготовила шикарный подарок для Макрона. Мест на кладбище хватит всем.

Фото: dnepr-news.ru3 дня назад 1K прочитали Пока весь мир смакует подробности расследования американских журналистов, сумевших доказать что жена президента Франции мужчина, и потешается над фото, где Макрон лупцует по боксерской груше, есть ряд серьезных вопросов связанных с Пятой республикой, которые улыбки не вызывают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Матвеев
Абсолютно согласен. Но считаю, что только кремация и складирование остатков в мусорные мешки, и отсылка по месту требования. Так сказать - мусору положено быть на мусорной свалке.
Ответить
13 час.
Андрей Матвеев
Желательно в рублях или юанях.
Ответить
13 час.
Олег Татьянин
Однозначно. Евро и доллары не принимать, как токсичную валюту.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх