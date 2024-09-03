Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ну как вам жители Львова Майдан? Идите ещё попляшите!В Ровно и Львове ...
  • Eduard
    Видали,уголовники реальные пытаются Законам нас учить.Зеленский убирайся из власти и иди в тюрьму!«INSIDER-T»: Зеле...
  • Eduard
    Зеленский самозванец,все нормальные люди этр понимают,он и казнокрад и террорист.Это его арестовать в любой стране ми...«INSIDER-T»: Зеле...

Ридли Скотт рассказал, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»

Ридли Скотт рассказал, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»

Скоро на больших экранах состоится долгожданная премьера сиквела культового фильма «Гладиатор». Несмотря на то, что в оригинальной картине в главное роли был Рассел Кроу, в продолжении легендарного эпоса он не появится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх