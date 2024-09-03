Ридли Скотт рассказал, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел «Гладиатора»

Скоро на больших экранах состоится долгожданная премьера сиквела культового фильма «Гладиатор». Несмотря на то, что в оригинальной картине в главное роли был Рассел Кроу, в продолжении легендарного эпоса он не появится.
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