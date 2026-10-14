Медведя, напавшего на подростка в Солтонском районе, могли застрелить

В Солтонском районе Алтайского края обнаружили застреленного медведя. Предположительно, именно этот хищник мог напасть на 15-летнего подростка на местной пасеке, сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.
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