При взрыве газа и пожаре в Тобольске пострадали три человека

В Тобольске потушили крышу многоэтажки, загоревшуюся после взрыва газа. С огнем боролись 96 спасателей, возбуждено уголовное дело Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сигнал о хлопке газа и возгорании поступил спасателям в воскресенье, 1 октября, в 19:08 (мск).
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