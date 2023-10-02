При взрыве газа и пожаре в Тобольске пострадали три человека

В Тобольске потушили крышу многоэтажки, загоревшуюся после взрыва газа. С огнем боролись 96 спасателей, возбуждено уголовное дело Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, сигнал о хлопке газа и возгорании поступил спасателям в воскресенье, 1 октября, в 19:08 (мск).