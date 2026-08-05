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ИА Регнум

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Появились кадры поджога квартиры женщиной при выселении по «схеме Долиной»

Появились кадры поджога квартиры женщиной при выселении по «схеме Долиной»

Появились кадры поджога квартиры московской пенсионеркой при выселении по «схеме Долиной». / Источник: Кадр из видеоРанее ИА Регнум сообщил, что попытка судебных приставов выселить москвичку по «схеме Долиной» закончилась пожаром на северо-востоке столицы.

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