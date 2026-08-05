Появились кадры поджога квартиры женщиной при выселении по «схеме Долиной»

Появились кадры поджога квартиры московской пенсионеркой при выселении по «схеме Долиной». / Источник: Кадр из видеоРанее ИА Регнум сообщил, что попытка судебных приставов выселить москвичку по «схеме Долиной» закончилась пожаром на северо-востоке столицы.
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