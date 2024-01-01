Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Обидно до невозможности: русские преподнесли японцам подарок, загадку которого пришлось отгадывать 50 лет.

Обидно до невозможности: русские преподнесли японцам подарок, загадку которого пришлось отгадывать 50 лет.

Японцы - суровые перцы, которым для полного счастья достаточно было самих себя. Всем, кому что-то не нравилось или голову с плеч рубили, или харакири делали, что, в принципе, давало весьма сходный результат - выпиливание недовольного из жизни.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
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2 час.
m
mlee
Харакири явл способом ритуального самоубийства самураев. Незнание этого широко известного факта уже разоблачает &quot;знатока&quot; российско-японских отношений. Между тем ещё Петр I принимал меры к установлению торговли с закрытой тогда Японией. Известно сочинение некоего Кацурагава Хосю, &quot;Сны о России&quot;, рассказавшее японцам о необъятной, благородной и дружелюбной северной стране - в конце XVIII (!) века. За раскрытие этой рукописи, найденной в захваченных японских архивах, советскому учёному В. Константинову было присвоено звание доктора исторических наук. Кстати, это наглядное свидетельство политики внешнеторговых связей царской России, далёкой от колониальных практик Запада. Екатерина II распорядилась отправить первую дипломатическую миссию в Японию на специально построенной бригантине, наиболее коротким путём, из Охотска на Хоккайдо. Заодно на родину были возвращены японцы, проведшие в России десять лет после кораблекрушения в Охотском море. Одного из них Императрица лично приняла в Петербурге. Наши предки стремились к добрососедству на основе уважения всех стран и народов. Такова политика империи в многополярном мире. Не потому ли наши враги пытаются разрушить её основу, после многочисленных попыток прямой агрессии? Такова развязная тональность и этой статьи. Не надо выискивать у соседей примеры нерадивости, им есть, чем ответить. Что может привести к харакири, если г-н Иноземцев ставит честь выше жизни, как это делали когда-то самураи.
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2 час.
Людмила Фирстова
Эрудицию вы показали,но статью прочитать полностью поленились... Во-первых -тема совсем другая, не о харакири,а о хрустальной огранке... Во-вторых - автор не Иноземцев, ссылка на источник указана внизу статьи, извольте написать свой комментарий АВТОРУ, перейдя по ссылке
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2 час.

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