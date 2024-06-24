Генсек ШОС Чжан Миy призвал к борьбе с экстремизмом

Бескомпромиссная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом должна быть одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин, 24 июня сообщила пресс-служба организации.
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