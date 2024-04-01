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День дурака: как сдавать на права с 1 апреля

День дурака: как сдавать на права с 1 апреля

Теперь водители смогут чаще ошибаться при поездках по городу во время практического экзамена. Если сейчас, согласно действующему регламенту, можно набрать пять штрафных баллов, а с 1 апреля — можно будет семь.

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