В Госдуме напомнили о двухэтапной индексации страховых пенсий в 2026 году

С 1 января 2026 года начнёт действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, рассказал RT председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ»), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.
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