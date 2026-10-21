Россия будет наблюдать, смогут ли премьер Норвегии и президент Финляндии внести конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта — об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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