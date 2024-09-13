Курс юаня резко упал до 12,5612

Курс юаня резко упал до 12,5612Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,5612, теряя 2,34% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.