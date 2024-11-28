Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    О ,пипец,сколько там грантоедов и охочих развалить свою страну....😡😡😡давить глистов,иначе будет тоже,что с руиной!Спецназ и полиция...
  • Вячеслав Денисов
    Страна живёт в болоте поголовного бессовестного и, можно сказать, официального вранья, начиная с правительства (с бюд..."Коллеги, а как м...
  • Сергей Oблезов
    Может наконец грузины перестанут тупить и пошлют этот союз далеко и надолго!Европарламент при...

"Выбор простой, бинарный": Рябков назвал главное условие переговоров по Украине

"Выбор простой, бинарный": Рябков назвал главное условие переговоров по Украине

Замглавы МИД Рябков рассказал, при каких условиях возможны мирные переговоры по украинскому кризису.Заместитель главы отечественного МИДа Сергей Рябков заявил, что у Запада нет иного пути, кроме как признать, то альтернативы июньскому мирному предложению президента России Владимира Путина, "с поправкой на произошедшее с того времени развитие "на земле", нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх