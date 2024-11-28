"Выбор простой, бинарный": Рябков назвал главное условие переговоров по Украине

Замглавы МИД Рябков рассказал, при каких условиях возможны мирные переговоры по украинскому кризису.Заместитель главы отечественного МИДа Сергей Рябков заявил, что у Запада нет иного пути, кроме как признать, то альтернативы июньскому мирному предложению президента России Владимира Путина, "с поправкой на произошедшее с того времени развитие "на земле", нет.