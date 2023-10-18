В эту пятницу, 20 октября в 15:00 в прямом эфире Радио7 «Северный ветер» салехардский специалист, опытный дипломированный нутрициолог Лидия Квашнина расскажет какие продукты помогут справиться с осенней хандрой, и ответит на вопросы слушателей о правильном питании и здоровом образе жизни.