Эрдоган попал в "черный список" Путина. Всё-таки зря он сменил "сотового оператора"

Caltar

закроет проливы или нет,будет зависеть от того как наши верха себя поведут.Ведь только сильных не трогают,а у нас больше прогибались в последнее время,ссылаясь,что ещё не время,да на всякую "дружбу" и "договорённости". Короче,не дадим заднюю,то хрен Эрдоган рискнёт чего-то сделать.