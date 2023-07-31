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Эрдоган попал в "черный список" Путина. Всё-таки зря он сменил "сотового оператора"

Эрдоган попал в "черный список" Путина. Всё-таки зря он сменил "сотового оператора"

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Так иногда бывает. Бакалейщик порой переоценивает свою реальную роль в союзе с кардиналом, что почти всегда заканчивается психологическими ранами и возвращением поджав хвост в свою бакалейную лавку.

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Комментарии
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Caltar
закроет проливы или нет,будет зависеть от того как наши верха себя поведут.Ведь только сильных не трогают,а у нас больше прогибались в последнее время,ссылаясь,что ещё не время,да на всякую &quot;дружбу&quot; и &quot;договорённости&quot;. Короче,не дадим заднюю,то хрен Эрдоган рискнёт чего-то сделать.
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2 час.
г
галина
Путину надо сказать Эрдогану словами Громыки. Если закроют проливы, то мы сделаем новый, но останется ли Стамбул.
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1 час.
forzaofis Иванова
👍
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1 час.

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