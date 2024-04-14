Постпред САР при ООН обвинил США и Израиль в эскалации на Ближнем Востоке

Причиной резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке стала агрессия США и Израиля. Об этом 14 апреля на срочном заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирийской Арабской Республики (САР) Кусей ад-Дахак.
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