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Новости Тамбова

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В Тамбове на перекрёстке столкнулись "Peugeot" и "Hyundai"

В Тамбове на перекрёстке столкнулись "Peugeot" и "Hyundai"

В Тамбове произошло ДТП на улице Прямой. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 39-летний водитель автомобиля "Peugeot - 408" при проезде нерегулируемого перекрестка столкнулся с "Hyundai Starex" под управлением 49-летней женщины.

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