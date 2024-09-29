Этот продукт вызывает усталость и быстрое старение, считают некоторые. Другие уверены, отказ от него – главный секрет похудения

В течение многих лет люди беспокоились о том, что глютен делает с их организмом, но в последнее время он превратился в настоящего диетического суперзлодея, не дающего людям похудеть и сокращающего их жизнь.
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