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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Трактора» Легаре о КХЛ: «По скорости – близко к НХЛ. Здесь больше площадка, сложнее проводить силовые»

Форвард « Трактора » Нэйтан Легаре сравнил КХЛ и АХЛ. – Что для вас самое сложное в адаптации к российскому хоккею и КХЛ? – Думаю, дело прежде всего в размере площадки.

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