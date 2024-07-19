"МЫ УСТАЛИ УБИВАТЬ": ВСЯ ЛИНИЯ ФРОНТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРЫНКИ. ТВОРИТСЯ ЧТО-ТО СТРАШНОЕ

Одиссей

По второму сообщению... Похоже, что-то в лесу сдохло.... Дело в том, что у Кременчугского НПЗ богатейшая история в новейший период. В премьерство Тимошонки его на открытом честном аукционе купил Лукойл. Хохлопы грОши получили - и кинули Лукойл через то, чего у Тимошонки не было изначально. Денюх, конечно, не вернули - хохлопы же!! Тут - непонятки. Мы еще в 90х уяснили, что с хохлопами нужно работать только через предоплату. Но Лукойл, возможно, верил в соблюдение хохлопами законов, возможно ,уверовали в свой вес и авторитет ,возможно - посодействовал посол - тогда, вроде, был Черномырдин. В-общем, Кременчугский НПЗ был, вроде, Лукойловским, а по факту - укропским. И лично я его сохранность по настоящее время объяснял себе именно заступничеством Лукойла. А тут - вот такое... Ракетный удар и, возможно ,уничтожение. Получается, просителей и защитников совладельцев укро-собственности стали отодвигать в сторону. Может, теперь и мосты начнут громить? ЗЫ. И с Крюковским вагоностроительным была какая-то громкая история... но тут уже не удивительно: в Хохлорейхе где ни копнешь - там коррупция.